Akron-area voters deciding ballot issues

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SXQmIzgyMTc7cyBwcmltYXJ5IGVsZWN0aW9uIGRheS48L3A+PHA+QWtyb24tYXJlYSB2b3Rl
cnMgd2lsbCBkZWNpZGUgYSBiZXZ5IG9mIGJhbGxvdCBpc3N1ZXMgVHVlc2RheSwgaW5jbHVkaW5n
IHRoZSBmYXRlIG9mIG1hbnkgc2Nob29sIGxldmllcyBhbmQgaW5jb21lIHRheGVzLjwvcD48cD5U
aGUgcG9sbHMgYXJlIG9wZW4gZnJvbSA2OjMwIGEubS4gdG8gNzozMCBwLm0uPC9wPjxwPlNvbWUg
b2YgdGhlIGtleSBtdW5pY2lwYWwgaXNzdWVzIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgaW5jbHVkZSBwcm9w
b3NlZCBpbmNvbWUgdGF4IGluY3JlYXNlcyBpbiBNdW5yb2UgRmFsbHMsIE1hY2Vkb25pYSBhbmQg
TGFrZW1vcmUuPC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgcmVzaWRlbnRzIGluIFN0YXJrIGFuZCBNZWRpbmEg
Y291bnRpZXMgYXJlIHZvdGluZyBvbiBjb3VudHl3aWRlIHNhbGVzIHRheCBhbmQgbGlicmFyeSBp
c3N1ZXMsIHJlc3BlY3RpdmVseS48L3A+PHA+Rm9yIGEgZnVsbCBydW5kb3duIG9mIGxvY2FsIGlz
c3VlcywgY2hlY2sgb3V0IHlvdXIgbG9jYWwgYm9hcmQgb2YgZWxlY3Rpb25zOjwvcD48cD4mIzgy
MjY7IFN1bW1pdCBDb3VudHk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3VtbWl0Y291bnR5Ym9lLmNv
bSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5zdW1taXRjb3VudHlib2UuY29tPC9hPjwvcD48cD4mIzgy
MjY7IE1lZGluYSBDb3VudHk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubWVkaW5hY291bnR5ZWxlY3Rp
b25zLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5tZWRpbmFjb3VudHllbGVjdGlvbnMub3JnPC9h
PjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFBvcnRhZ2UgQ291bnR5OiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNvLnBv
cnRhZ2Uub2gudXMvZWxlY3Rpb24vaW5kZXguaHRtbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5jby5w
b3J0YWdlLm9oLnVzL2VsZWN0aW9uL2luZGV4Lmh0bWw8L2E+PC9wPjxwPiYjODIyNjsgU3Rhcmsg
Q291bnR5OiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN0YXJrY291bnR5b2hpby5nb3YvYm9hcmQtb2Yt
ZWxlY3Rpb25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnN0YXJrY291bnR5b2hpby5nb3YvYm9hcmQt
b2YtZWxlY3Rpb25zPC9hPjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFdheW5lIENvdW50eTogPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy52b3Rld2F5bmUub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnZvdGV3YXluZS5vcmc8
L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.