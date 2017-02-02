Akron-area voters to see plenty of tax issues on May ballot

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Beacon Journal staff report

Published: February 2, 2017 - 09:42 AM | Updated: February 3, 2017 - 08:27 AM

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