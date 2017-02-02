Akron-area voters to see plenty of tax issues on May ballot

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24tYXJlYSB2b3RlcnMgd2lsbCBzZWUgYSBzbGV3IG9mIHRheCBpc3N1ZXMgb24gdGhl
IE1heSAyIGJhbGxvdC48L3A+PHA+V2VkbmVzZGF5IHdhcyB0aGUgOTAtZGF5IGRlYWRsaW5lIGZv
ciBjb21tdW5pdGllcyB0byBmaWxlIGlzc3VlcyB3aXRoIGVsZWN0aW9uIGJvYXJkcywgd2hpY2gg
c3RpbGwgaGF2ZSB0byBjZXJ0aWZ5IHRoZSBpc3N1ZXMuPC9wPjxwPkhlcmUmIzgyMTc7cyB0aGUg
cnVuZG93bjo8L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eTwvcD48cD4mIzgyMjY7IENvdmVudHJ5IExvY2Fs
IFNjaG9vbCBEaXN0cmljdDogQSA5LjkxLW1pbGwsIGZpdmUteWVhciByZW5ld2FsIGxldnkgZm9y
IGVtZXJnZW5jaWVzPC9wPjxwPiYjODIyNjsgQ292ZW50cnkgVG93bnNoaXA6IEEgMi4yNS1taWxs
LCBmaXZlLXllYXIgcmVuZXdhbCBsZXZ5IGZvciBmaXJlIHNlcnZpY2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7
IENvdmVudHJ5IFRvd25zaGlwOiBBIDIuNS1taWxsIHJlbmV3YWwgYW5kIDEuNS1taWxsIGluY3Jl
YXNlIGZvciBwb2xpY2Ugc2VydmljZXMgZm9yIGZpdmUgeWVhcnMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgQ3V5
YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2l0eSBTY2hvb2wgRGlzdHJpY3Q6IEEgNC43NS1taWxsLCBmaXZlLXllYXIg
cmVuZXdhbCBmb3IgY3VycmVudCBleHBlbnNlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBIdWRzb24gQ2l0eSBT
Y2hvb2wgRGlzdHJpY3Q6IEEgMS41LW1pbGwsIGZpdmUteWVhciByZW5ld2FsIGZvciBhY3F1aXJp
bmcgcmVhbCBlc3RhdGUsIGJ1aWxkaW5nIGFuZCBlcXVpcG1lbnQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgTGFr
ZW1vcmU6IEEgMC4yNSBwZXJjZW50IGluY29tZSB0YXggaW5jcmVhc2UgZm9yIGdlbmVyYWwgb3Bl
cmF0aW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBNYWNlZG9uaWE6IEEgMC41IHBlcmNlbnQgaW5jb21lIHRh
eCBpbmNyZWFzZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBNdW5yb2UgRmFsbHM6IEEgMC4yNSBwZXJjZW50IGlu
Y29tZSB0YXggaW5jcmVhc2UgZm9yIGdlbmVyYWwgbXVuaWNpcGFsIG9wZXJhdGlvbnMuPC9wPjxw
PiYjODIyNjsgTXVucm9lIEZhbGxzOiBBbiBhZGRpdGlvbmFsIDIuOC1taWxsLCBmaXZlLXllYXIg
bGV2eSBnZW5lcmFsIG9wZXJhdGlvbnMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgTm9ydG9uIENpdHkgU2Nob29s
IERpc3RyaWN0OiBBIDMtbWlsbCwgZml2ZS15ZWFyIHJlbmV3YWwgbGV2eSBmb3IgZ2VuZXJhbCBp
bXByb3ZlbWVudHMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgU3ByaW5nZmllbGQgVG93bnNoaXA6IEEgMy1taWxs
IHJlbmV3YWwgYW5kIDEuNS1taWxsIGluY3JlYXNlIGZvciBwb2xpY2Ugc2VydmljZXMuPC9wPjxw
PiYjODIyNjsgU3ByaW5nZmllbGQgVG93bnNoaXA6IEFuIGFkZGl0aW9uYWwgMS44LW1pbGwsIGZp
dmUteWVhciBsZXZ5IGZvciBwYXJrcyBhbmQgcmVjcmVhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBUd2lu
c2J1cmcgQ2l0eSBTY2hvb2wgRGlzdHJpY3Q6IEFuIGFkZGl0aW9uYWwgNi45LW1pbGwgcGVybWFu
ZW50IGxldnkgZm9yIGN1cnJlbnQgZXhwZW5zZXMuPC9wPjxwPjwvcD48cD5NZWRpbmEgQ291bnR5
PC9wPjxwPiYjODIyNjsgQnJ1bnN3aWNrOiBBIDAuNjUgcGVyY2VudCBtdW5pY2lwYWwgaW5jb21l
IHRheCBpbmNyZWFzZSBmb3IgZml2ZSB5ZWFycyBmb3Igc2FmZXR5IGZvcmNlcy48L3A+PHA+JiM4
MjI2OyBHbG9yaWEgR2xlbnMgUGFyazogQSA0LW1pbGwsIGZpdmUteWVhciByZW5ld2FsIGxldnkg
YW5kIGluY3JlYXNlIGZvciBjdXJyZW50IGV4cGVuc2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEhhcnJpc3Zp
bGxlIFRvd25zaGlwIEZpcmUgRGlzcmljdDogQSAyLW1pbGwsIGZpdmUteWVhciByZW5ld2FsIGxl
dnkgZm9yIGZpcmUgc2VydmljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBNZWRpbmEgQ291bnR5IExpYnJhcnkg
RGlzdHJpY3Q6IEEgMS41LW1pbGwgcmVuZXdhbCBsZXZ5IGFuZCBpbmNyZWFzZSBmb3IgMTAgeWVh
cnMgZm9yIGN1cnJlbnQgZXhwZW5zZXMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgTW9udHZpbGxlIFRvd25zaGlw
OiBBbiBhZGRpdGlvbmFsLCAxLW1pbGwgZml2ZS15ZWFyIGxldnkgZm9yIHJvYWRzIGFuZCBicmlk
Z2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFNwZW5jZXI6IEFuIGFkZGl0aW9uYWwgNC1taWxsLCBmaXZlLXll
YXIgbGV2eSBmb3IgY3VycmVudCBleHBlbnNlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBXYWRzd29ydGg6IEEg
Mi4zLW1pbGwgcmVuZXdhbCBsZXZ5IGFuZCAwLjItbWlsbCBpbmNyZWFzZSBmb3IgZml2ZSB5ZWFy
cyBmb3IgYW1idWxhbmNlL0VNUyBzZXJ2aWNlcy4gPC9wPjxwPiYjODIyNjsgV2VzdGZpZWxkIFRv
d25zaGlwOiBBbiBhZGRpdGlvbmFsIDIuMi1taWxsLCAzMC15ZWFyIGxldnkgdG8gY29uc3RydWN0
IGEgY29tbXVuaXR5IHNlcnZpY2VzIGJ1aWxkaW5nLjwvcD48cD48L3A+PHA+UG9ydGFnZSBDb3Vu
dHk8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBBdXJvcmEgQ2l0eSBTY2hvb2wgRGlzdHJpY3Q6IEFuIGFkZGl0aW9u
YWwgNS45LW1pbGwgY29udGludWluZyBsZXZ5IGZvciBjdXJyZW50IGV4cGVuc2VzLjwvcD48cD4m
IzgyMjY7IEJyYWR5IExha2U6IEEgcXVlc3Rpb24gdG8gZGlzc29sdmUgdGhlIHZpbGxhZ2UuPC9w
PjxwPiYjODIyNjsgQ3Jlc3R3b29kIExvY2FsIFNjaG9vbCBEaXN0cmljdDogQSAkMjMgbWlsbGlv
biBib25kIGlzc3VlIGZvciBzY2hvb2wgYnVpbGRpbmdzIGFuZCBhbiBhZGRpdGlvbmFsIDAuNSBt
aWxsIHBlcm1hbmVudCBsZXZ5IGZvciBpbXByb3ZlbWVudHMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgRGVlcmZp
ZWxkIFRvd25zaGlwOiBBbiBhZGRpdGlvbmFsIDEuNS1taWxsLCBmaXZlLXllYXIgbGV2eSBmb3Ig
cGFya3MgYW5kIHJlY3JlYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyNjsgRmllbGQgTG9jYWwgU2Nob29sIERp
c3RyaWN0OiBBbiBhZGRpdGlvbmFsIDguMy1taWxsLCBmaXZlLXllYXIgbGV2eSBmb3IgY3VycmVu
IHRleHBlbnNlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBSYXZlbm5hIFRvd25zaGlwOiBBbiBhZGRpdGlvbmFs
IDItbWlsbCwgZml2ZS15ZWFyIGxldnkgZm9yIEVNUy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBXYXRlcmxvbyBM
b2NhbCBTY2hvb2wgRGlzdHJpY3Q6IEFuIGFkZGl0aW9uYWwgOC4yNS1taWxsIGNvbnRpbnVpbmcg
bGV2eSBmb3IgY3VycmVudCBleHBlbnNlcy48L3A+PHA+PC9wPjxwPlN0YXJrIENvdW50eTwvcD48
cD4mIzgyMjY7IFN0YXJrIENvdW50eTogQSAwLjUgcGVyY2VudCBzYWxlcyB0YXggY29udGludWF0
aW9uIHRvIHBheSBmb3IgY3JpbWluYWwganVzdGljZSBzZXJ2aWNlcyBmb3IgZWlnaHQgeWVhcnMu
PC9wPjxwPiYjODIyNjsgQWxsaWFuY2UgQ2l0eSBTY2hvb2xzOiBBIDItbWlsbCwgZml2ZS15ZWFy
IHJlbmV3YWwgZm9yIGJ1aWxkaW5nIHByb2plY3RzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IE1hcmxpbmd0b24g
TG9jYWwgU2Nob29sczogQSAkMTUgbWlsbGlvbiBib25kIGlzc3VlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IE5p
bWlzaGlsbGVuIFRvd25zaGlwOiBBbiBhZGRpdGlvbmFsIDItbWlsbCwgZml2ZSB5ZWFyIGZpcmUg
bGV2eS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBQbGFpbiBUb3duc2hpcCBSb2FkIERpc3RyaWN0OiBBIDEuNS1t
aWxsLCBmaXZlLXllYXIgcmVuZXdhbCBsZXZ5IGZvciByb2Fkcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBTYW5k
eSBUb3duc2hpcCBQb2xpY2UgRGlzdHJpY3Q6IEFuIGFkZGl0aW9uYWwgMy1taWxsLCBmaXZlLXll
YXIgcG9saWNlIGxldnkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgVHJpLURpdmlzaW9uIEFtYnVsYW5jZSBEaXN0
cmljdDogQW4gYWRkaXRpb25hbCAxLjUtbWlsbCwgZm91ci15ZWFyIGxldnkgZm9yIGFtYnVsYW5j
ZSBhbmQgRU1TIHNlcnZpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgVHVzbGF3IExvY2FsIFNjaG9vbHM6IEFu
IGFkZGl0aW9uYWwgNy4zLW1pbGwsIGZpdmUteWVhciBsZXZ5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFdhc2hp
bmd0b24gVG93bnNoaXA6IEFuIGFkZGl0aW9uYWwgMC43NS1taWxsLCBmaXZlLXllYXIgZmlyZSBs
ZXZ5LjwvcD48cD48L3A+PHA+V2F5bmUgQ291bnR5PC9wPjxwPiYjODIyNjsgQmF1Z2htYW4gVG93
bnNoaXAgUm9hZCBEaXN0cmljdDogQW4gYWRkaXRpb25hbCAyLW1pbGwsIGZpdmUteWVhciBsZXZ5
IGZvciByb2FkIGFuZCBicmlkZ2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEJ1cmJhbms6IFRocmVlIHNlcGFy
YXRlIHJlbmV3YWwgbGV2aWVzICYjODIxMjsgdHdvIDMtbWlsbCBhbmQgYSA0LW1pbGwgJiM4MjEy
OyBmb3IgY3VycmVudCBleHBlbnNlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBDaGVzdGVyIFRvd25zaGlwOiBB
IDEtbWlsbCwgZml2ZS15ZWFyIHJlcGxhY2VtZW50IGxldnkgZm9yIGZpcmUgYW5kIGFtYnVsYW5j
ZSBzZXJ2aWNlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBDaGlwcGV3YSBMb2NhbCBTY2hvb2wgRGlzdHJpY3Q6
IEEgMSBwZXJjZW50IGluY29tZSB0YXggcmVuZXdhbCBmb3IgZml2ZSB5ZWFycyBmb3IgY3VycmVu
dCBleHBlbnNlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBEYWx0b24gTG9jYWwgU2Nob29sIERpc3RyaWN0OiBB
IDItbWlsbCwgZml2ZS15ZWFyIHJlbmV3YWwgbGV2eSBmb3IgY3VycmVudCBleHBlbnNlcy48L3A+
PHA+JiM4MjI2OyBPcnJ2aWxsZSBQdWJsaWMgTGlicmFyeTogQSAwLjc1LW1pbGwsIHRocmVlLXll
YXIgcmVuZXdhbCBmb3IgY3VycmVudCBleHBlbnNlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBUcml3YXkgTG9j
YWwgU2Nob29sIERpc3RyaWN0OiBBIDQuNTUtbWlsbCwgdGhyZWUteWVhciByZW5ld2FsIGxldnkg
Zm9yIGVtZXJnZW5jaWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFdlc3QgU2FsZW06IEFuIGFkZGl0aW9uYWwg
Mi1taWxsIHBlcm1hbmVudCBsZXZ5IGZvciByb2FkcyBhbmQgYnJpZGdlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyBXb29zdGVyIENpdHkgU2Nob29sIERpc3RyaWN0OiBBbiBhZGRpdGlvbmFsIDEuNzUtbWlsbCwg
Zml2ZS15ZWFyIGxldnkgZm9yIGdlbmVyYWwgaW1wcm92ZW1lbnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.