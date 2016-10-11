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Akron Army veteran shoots intruder in the leg

Beacon Journal staff report

Published: October 11, 2016 - 08:04 AM | Updated: October 11, 2016 - 08:06 AM
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Craig Noggle said he shot his neighbor in the ankle after the suspect forced his way into Noggle's home. (Courtesy of newsnet5.com)


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