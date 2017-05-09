All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Art Bomb Brigade and UA students transform drab downtown wall with colorful, 2,400-square-foot mural

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 9, 2017 - 07:22 PM | Updated: May 10, 2017 - 08:47 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

University of Akron art student MC Cook, 24, of Akron joins fellow art students as he puts the finishing touches on the latest Art Bomb Brigade project, a giant psychedelic mural depicting the coexistence between industry and nature on the wall of the parking lot of Echogen Power Systems Tuesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

artcart12cut_2 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron elementary students share artwork with Summa Akron City patients - 10:32 PM

The gray plastic cart that cheerful volunteer Rosemary Capotosto pushes through the halls of Summa Akron City Hospital comes up to about her waist, but it’s not heavy.

Regional news briefs — May 12, 2017 - 10:50 PM
police12cut_01
Akron police honor fallen officers in trolley tour - 10:32 PM
cfalls12
Cuyahoga Falls schools looks to layoffs, fee increases to avert looming financial crisis - 10:31 PM
A “Downtown Stow?” City officials want to try to build one - 10:31 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next