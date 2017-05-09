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Akron Art Bomb Brigade and UA students transform drab downtown wall with colorful, 2,400-square-foot mural

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 9, 2017 - 07:22 PM | Updated: May 10, 2017 - 08:47 AM
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University of Akron art student MC Cook, 24, of Akron joins fellow art students as he puts the finishing touches on the latest Art Bomb Brigade project, a giant psychedelic mural depicting the coexistence between industry and nature on the wall of the parking lot of Echogen Power Systems Tuesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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