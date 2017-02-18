All CATEGORIES
☰ Menu

Akron attorney, prosecutor share views on death penalty

Published: February 18, 2017 - 11:20 PM | Updated: February 20, 2017 - 11:48 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE �� In this November 2005 file photo, Larry Greene, public information director of the Southern Ohio Correctional Facility, demonstrates how a curtain is pulled between the death chamber and witness room at the prison in Lucasville, Ohio. Magistrate Judge Michael Merz in Dayton, Ohio, declared Ohio's new three-drug lethal injection process unconstitutional on Thursday, Jan. 26, 2017, and delayed three executions, including the execution of Ronald Phillips that had been scheduled Feb. 15, 2017. (AP Photo/Kiichiro Sato, File)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN NEWS

ruben24web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
N.Y. singer and songwriter visits Hudson schools to show kids can make a difference - 10:18 PM

HUDSON: Singer and songwriter Jesse Ruben has written a lot of songs about relationships.

macron24cut
Authorities share few details about discovery of missing trustee’s body in Chippewa Lake - 10:18 PM
Russ Pry to be honored posthumously with Greater Akron Chamber award - 10:18 PM
Summit County residents can now access food and utility services via text message - 10:18 PM
Community activist Muriel Walker, first black nurse hired at Akron hospital, dies at 89 - 10:18 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next