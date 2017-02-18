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Akron attorney, prosecutor share views on death penalty

Published: February 18, 2017 - 11:20 PM | Updated: February 20, 2017 - 11:48 AM
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FILE �� In this November 2005 file photo, Larry Greene, public information director of the Southern Ohio Correctional Facility, demonstrates how a curtain is pulled between the death chamber and witness room at the prison in Lucasville, Ohio. Magistrate Judge Michael Merz in Dayton, Ohio, declared Ohio's new three-drug lethal injection process unconstitutional on Thursday, Jan. 26, 2017, and delayed three executions, including the execution of Ronald Phillips that had been scheduled Feb. 15, 2017. (AP Photo/Kiichiro Sato, File)

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