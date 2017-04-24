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Akron authorities rescue man from car in Summit Lake

Beacon Journal staff report

Published: April 24, 2017 - 02:54 PM

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