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Akron authorities rescue man from car in Summit Lake

Beacon Journal staff report

Published: April 24, 2017 - 02:54 PM | Updated: April 24, 2017 - 07:43 PM
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A diver assists in pulling a vehicle from Summit Lake after A police officer and three firefighter pulled a 22-year-old man from the sinking vehicle after he drove it into the lake on Monday shortly after 3 p.m. (Akron Police Dept.)


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