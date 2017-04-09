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Akron-born charity teaches African villagers how to escape poverty

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 9, 2017 - 08:44 PM
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Bruce A. Jentner, President of The Jentner Corporation, and Larry Lallo, Executive Director of Medic International, stand for a portrait together at Embassy Parkway in Bath. Medic International is launching a new program in collaboration with Mercy Ships. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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