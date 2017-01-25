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Akron, Canton and Ravenna don’t fare well in new state report on financial health of communities

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: January 25, 2017 - 12:34 PM | Updated: January 25, 2017 - 02:59 PM
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