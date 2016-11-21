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Akron-Canton Regional Foodbank and Community Harvest announce merger

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: November 21, 2016 - 10:59 AM | Updated: November 22, 2016 - 07:40 AM
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Employees at the Akron-Canton Regional Foodbank stock the warehouse Monday in Akron. The Foodbank and Community Harvest are merging as of January 1. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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