All CATEGORIES
☰ Menu

Charity

Akron-Canton Regional Foodbank exceeds 2017 Harvest for Hunger campaign goal

Beacon Journal staff report

Published: May 12, 2017 - 04:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Akron Beacon Journal's Publisher Mark Cohen (left) receives an award alongside Gatehouse Ohio Media Publisher Jim Porter (right) from Akron-Canton Food Bank CEO Dan Flowers at the Harvest for Hunger Luau Celebration on Friday at the Akron-Canton Regional Foodbank in Akron, Ohio. The food bank collected a record breaking amount of foods and funds in this year's Harvest for Hunger campaign. The total amount made was $1,262,933. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

clothing17cut_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday - 9:40 PM

When Summit County Probate Court officials launched a clothing drive in mid-April, they hoped to collect 1,000 pieces of clothing for seniors who are wards of the court.

Teen clothing retailer rue21 restructuring under Chapter 11 - 7:44 PM
Akron man pleads guilty to park shooting - 9:41 PM
academies17cut_01
Akron school district designated Ford Next Generation Learning community - 9:40 PM
Massacre victim’s brother charged with evidence tampering - 9:36 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next