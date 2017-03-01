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Akron-Canton Regional Foodbank kicks off annual campaign

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: March 1, 2017 - 12:19 PM | Updated: March 2, 2017 - 10:56 AM
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Akron Canton Regional Foodbank CEO Dan FLowers addresses a full house at the 26th annual Harvest for Hunger campaign on Wednesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


 

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