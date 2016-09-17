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Culture & heritage

Akron celebrates longtime residents and new immigrants at Global Village Festival

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: September 17, 2016 - 09:23 PM | Updated: September 17, 2016 - 11:01 PM
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Qin Mingzhou of the University of Akron Confucius Institute demonstrates large Chinese hand gongs at the Global Village Festival on the front lawn of Jennings CLC on Saturday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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