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Health care

Akron Children’s Hospital breaks ground on another expansion

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 9, 2017 - 10:14 PM | Updated: March 10, 2017 - 02:13 PM
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Akron Childrens President and CEO Bill Considine poses with patients who assisted in the groundbreaking. (Ted Stevens/Akron Childrens Hospital)


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