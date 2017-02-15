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Akron Children’s Hospital commits more than $250,000 to North High School health academy

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: February 15, 2017 - 04:12 PM
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Akron Public Schools Superintendent David James gestures as he delivers the State of the Schools address to an Akron Press Club audience at Quaker Square on Wednesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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