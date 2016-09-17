All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Marathon

Akron Children’s Hospital patients become super heroes in this year’s marathon

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: September 17, 2016 - 09:29 PM | Updated: September 18, 2016 - 12:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Fiona Smith, 6, holds some of the stuffed bears she distributes each year at Akron Children's Hospital. Fiona, an Akron Children's Hospital "hero" for the marathon, is in remission from a rare kidney cancer for which she was treated at Children's. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

jackpot19_05 Jeff Lange
No winner Sunday in Garrettsville’s Queen of Hearts drawing; next week’s jackpot expected to approach $3 million

GARRETTSVILLE: The parking lot at SkyLane Bowling in Garrettsville pulsed with noise as country singer Chris Higbee performed on a tractor-trailer stage in front of a cheering crowd overflowing into the street.

jb19_04
Browns legend Jim Brown immortalized with bronze statue outside FirstEnergy Stadium
Akron officer fatally shoots man with assault rifle, police say
racewho19_01
Who’s Running? Caitlyn Bromley still haunted by hit-and-run incident during marathon training
good19_sthilary
Good News — Sept. 19
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next