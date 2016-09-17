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Akron Marathon

Akron Children’s Hospital patients become super heroes in this year’s marathon

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: September 17, 2016 - 09:29 PM | Updated: September 20, 2016 - 03:31 PM
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Fiona Smith, 6, holds some of the stuffed bears she distributes each year at Akron Children's Hospital. Fiona, an Akron Children's Hospital "hero" for the marathon, is in remission from a rare kidney cancer for which she was treated at Children's. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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