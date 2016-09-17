All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Marathon

Akron Children’s Hospital patients become super heroes in this year’s marathon

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: September 17, 2016 - 09:29 PM | Updated: September 20, 2016 - 03:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Fiona Smith, 6, holds some of the stuffed bears she distributes each year at Akron Children's Hospital. Fiona, an Akron Children's Hospital "hero" for the marathon, is in remission from a rare kidney cancer for which she was treated at Children's. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

vandals21cut_02 - AKRON BEACON JOURNAL
Vandals soak firefighting gear with suspected urine, damage Macedonia substation - 9:00 AM

Police are investigating after vandals apparently urinated on firefighting gear and left taunting messages at the former Northfield Center/Sagamore Hills Fire District substation over the weekend.

racewho21_zarembka_01
Akron Marathon: Who’s Racing? A photo launched Amy Zarembka’s journey
Partisan election officials clash over providing more parking for voters - 9:00 AM
uapave21cut_1
UA program of peer advisers helping vets adjust to campus life
butts21cut_1
Obituary: The Rev. Dennis K. Butts Sr. of the House of the Lord
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next