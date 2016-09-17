By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer
Akron Children’s Hospital patients become super heroes in this year’s marathon September 18,2016 03:17 AM GMT Theresa Cottom Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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