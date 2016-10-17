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Akron City Council agrees to quit offering retiree health benefits to future employees

By Theresa Cottom and Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: October 17, 2016 - 10:25 PM | Updated: October 18, 2016 - 09:53 AM

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