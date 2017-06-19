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Civil rights

Akron Civil Rights Commission takes form

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 19, 2017 - 06:30 PM | Updated: June 20, 2017 - 10:11 AM
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Civil Rights Commission member Sharon Connor raises her hand as present on Monday at Akron City Hall. City Council named the first seven to serve on the newly created Civil Rights Commission. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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