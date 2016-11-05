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COLORFUL CHARACTERS INVADE DOWNTOWN aS HEROES AND VILLAINS ConvergE ON JOHN S. KNIGHT CENTER

Akron Comicon: Superheroes in tights, carrying foam swords, storm Knight Center in peace and jubilation

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 5, 2016 - 08:01 PM
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Comiccon fans walk down S High Street toward Akron's Comiccon on Saturday near the John S Knight Center in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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