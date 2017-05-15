All CATEGORIES
☰ Menu

Urban development

Akron commission to guide ‘complete streets’ effort

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 15, 2017 - 10:10 PM | Updated: May 16, 2017 - 12:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Artist rendering of what Aqueduct Street will look like when the project currently underway turns it into a "complete street" with a more livable and green design. The City of Akron is establishing a commission to study and recommend more "complete street" projects.


MORE IN NEWS

Bob Dyer: Unless you hate your kids, do this - 10:08 PM

I forget about this most of the time, which enables me to function pretty well day-to-day.

facemire18cut_01
Malnourished dogs on the mend after being rescued from owner’s home; Akron woman pleads guilty to animal cruelty - 10:09 PM
stowwalk18cut_01
Graduating Stow high school students return to walk hallways of elementaries one last time - 10:09 PM
fatal18cut_01
Summit County medical examiner: All seven victims of Akron house fire died of smoke inhalation - 10:09 PM
Computer glitch blamed for 3,800 erroneous letters going to Akron water customers - 10:08 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next