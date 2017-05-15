All CATEGORIES
☰ Menu

Urban development

Akron commission to guide ‘complete streets’ effort

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 15, 2017 - 10:10 PM | Updated: May 16, 2017 - 12:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Artist rendering of what Aqueduct Street will look like when the project currently underway turns it into a "complete street" with a more livable and green design. The City of Akron is establishing a commission to study and recommend more "complete street" projects.


MORE IN NEWS

barbreads19_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Barberton launches communitywide early childhood education initiative

BARBERTON: Barberton officials this week kicked off a communitywide early childhood education effort with a Magical Beginnings resource fair.

firesearch19cut_03
Authorities search two nearby houses in connection to Akron fire that killed seven, police say
round19_01
Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion
Scholarship plan draws resistance and low turnout to meeting
Gander Mountain in Canton confirmed to reopen, Twinsburg location gets the cut - 2:28 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next