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Urban development

Akron commission to guide ‘complete streets’ effort

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: May 15, 2017 - 10:10 PM | Updated: May 16, 2017 - 12:05 PM
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Artist rendering of what Aqueduct Street will look like when the project currently underway turns it into a "complete street" with a more livable and green design. The City of Akron is establishing a commission to study and recommend more "complete street" projects.


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