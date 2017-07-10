Akron Community Foundation sets the table for public input

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQSBwaGlsYW50aHJvcGljIG9yZ2FuaXphdGlvbiB0aGF0IGRpc2hlcyBvdXQgbWlsbGlv
bnMgb2YgZG9sbGFycyBlYWNoIHllYXIgaXMgdGFraW5nIGRpbm5lciByZXNlcnZhdGlvbnMgZm9y
IGluZm9ybWF0aXZlIHJlc2lkZW50cyB3aG9zZSBwb3RsdWNrIGlkZWFzIGNvdWxkIGVuZCB1cCBz
dGVlcmluZyBmdXR1cmUgc3BlbmRpbmcuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIEFrcm9uIENvbW11bml0eSBG
b3VuZGF0aW9uIG9uIE1vbmRheSB3aWxsIGFzayByZXNpZGVudHMgb2YgTWVkaW5hIGFuZCBTdW1t
aXQgY291bnRpZXMgdG8gaG9zdCBodW5kcmVkcyBvZiBicmVha2Zhc3QsIGx1bmNoIGFuZCBkaW5u
ZXIgcGFydGllcyBvbiBPY3QuIDMuIEF0IGVhY2ggY2FzdWFsIGFmZmFpciwgZ3JvdXBzIG9mIHVw
IHRvIGEgZG96ZW4gZnJpZW5kcyBhbmQgc3RyYW5nZXJzIHdpbGwgYnJlYWsgYnJlYWQgYXMgdGhl
eSBsZWFybiBmcm9tIG9uZSBhbm90aGVyIHRoZSB3YW50cyBhbmQgbmVlZHMgb2YgdGhlIGNvbW11
bml0eS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgZm9sbG93aW5nIGRheSwgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2hp
Y2FnbyBJbnN0aXR1dGUgZm9yIFBvbGljeSBhbmQgQ2l2aWMgRW5nYWdlbWVudCB3aWxsIHN1cnZl
eSBwYXJ0aWNpcGFudHMgdG8gdW5kZXJzdGFuZCB3aGF0IGRyb3ZlIHRoZSBtZWFsLXRpbWUgY29u
dmVyc2F0aW9ucywgYW5kIHdoZXJlIHRoZXkgbGFuZGVkLiBGcm9tIHRoaXMgZGF0YSBhbmQgdGhl
IHVzdWFsIHJlc2VhcmNoIG9uIHB1YmxpYyBoZWFsdGggYW5kIGVjb25vbWljIHdlbGZhcmUsIEFr
cm9u4oCZcyBsYXJnZXN0IGNvbGxlY3Rpb24gb2YgcGhpbGFudGhyb3BpYyBmdW5kcyB3aWxsIGhl
YXIgZGlyZWN0bHkgZnJvbSB0aGUgcHVibGljIGl0IHNlcnZlcy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxQZW9w
bGUgdGVuZCB0byBzcGVhayBtb3JlIGZyZWVseSB3aGVuIGZvb2QgaXMgaW52b2x2ZWQs4oCdIHNh
aWQgSm9obiBHYXJvZmFsbywgQWtyb24gQ29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRpb24gdmljZSBwcmVzaWRl
bnQgb2YgY29tbXVuaXR5IGludmVzdG1lbnQgYW5kIHByb2plY3QgbGVhZCBmb3Ig4oCcT24gdGhl
IFRhYmxlIEdyZWF0ZXIgQWtyb24s4oCdIHRoZSBuYW1lIGZvciB0aGUgZGF5bG9uZyBldmVudCBp
biBPY3RvYmVyLiDigJxPdXIgZ29hbCBpcyB0byBicmluZyB0b2dldGhlciB0aG91c2FuZHMgb2Yg
cGVvcGxlIGZyb20gYWxsIHdhbGtzIG9mIGxpZmUsIGFsbCBzb2Npb2Vjb25vbWljIGJhY2tncm91
bmRzLCB0byBoYXZlIHRoZWlyIHZvaWNlcyBoZWFyZCBvbiBhbGwgaXNzdWVzIGZhY2luZyBvdXIg
Y29tbXVuaXR5LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoZSBtYWluIHF1ZXN0aW9uIG9mIHRoZSBlbnRp
cmUgcHJvY2VzcyBpcywg4oCYSG93IGNhbiB3ZSB3b3JrIHRvZ2V0aGVyIHRvIGNyZWF0ZSBhIHN0
cm9uZ2VyIGNvbW11bml0eT/igJnigInigJ0gc2FpZCBLYXRpZSBGcnksIGNvLW93bmVyIG9mIFJv
dW5kIFJpdmVyIENvbnN1bHRpbmcgTExDLCB0aGUgY29tcGFueSBoaXJlZCB0byBwbGFuIGFuZCBl
eGVjdXRlIHRoZSBkYXkgb2YgZGlzY3Vzc2lvbnMuPC9wPg0KPHA+DQoJRnJ5IHdpbGwgcHJvdmlk
ZSBob3N0cyB3aXRoIGd1aWRlbGluZXMgZm9yIGNpdmlsIGVuZ2FnZW1lbnQgYW5kIHByZS1sb2Fk
ZWQgcHJvbXB0cyB0aGF0IHdpbGwgaGVscCBwYXJ0aWNpcGFudHMgZXhwbG9yZSB0aGVpciBtb3N0
IHByZXNzaW5nIGNvbmNlcm5zIGFyb3VuZCB0aGUgY2VudHJhbCB0aGVtZSBvZiBiZXR0ZXJpbmcg
dGhlIGNvbW11bml0eS48L3A+DQo8cD4NCgk8c3Ryb25nPkhvdyBpdCB3b3Jrczwvc3Ryb25nPjwv
cD4NCjxwPg0KCUFueW9uZSB3aXNoaW5nIHRvIGhvc3QgYSBnYXRoZXJpbmcgb2YgZWlnaHQgdG8g
MTIgcGVvcGxlIGNhbiByZWdpc3RlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vb250aGV0YWJsZWFrcm9u
LmNvbS8iPnd3dy5vbnRoZXRhYmxlYWtyb24uY29tPC9hPiAuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGxvY2F0
aW9uIGFuZCB0aW1pbmcgaXMgc2V0IGJ5IHRoZSBob3N0LCB3aG8gcHJvdmlkZXMgdGhlIGZvb2Qu
IEdyb3VwcyBzZWVraW5nIGZpbmFuY2lhbCBhc3Npc3RhbmNlIGNhbiByZXF1ZXN0IGhlbHAgZnJv
bSB0aGUgQWtyb24gQ29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRpb24uIEFzIGEgcGFydG5lciwgdGhlIEFrcm9u
IEJlYWNvbiBKb3VybmFsL09oaW8uY29tIHdpbGwgc2hhcmUgc3RvcmllcyBhYm91dCB0aGUgaW5p
dGlhdGl2ZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9ub250aGV0YWJsZSI+
d3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9ub250aGV0YWJsZTwvYT4uPC9wPg0KPHA+DQoJQWJvdXQgMjAgb3Jn
YW5pemF0aW9ucyBhbHJlYWR5IGhhdmUgc2lnbmVkIG9uIGFzIHN1cGVyIGhvc3RzLCBjb21taXR0
aW5nIHRvIGZhY2lsaXRhdGUgMTUgb3IgbW9yZSBjb252ZXJzYXRpb24gZ3JvdXBzLiBTdXBlciBo
b3N0IEFrcm9uIFB1YmxpYyBTY2hvb2xzIHdpbGwgbGV0IHlvdXRocyB0YWxrLiBUaGUgVW5pdmVy
c2l0eSBvZiBBa3JvbiB3aWxsIGhvbGQgYSBzZXJpZXMgb2Ygc2l0LWRvd25zIGFjcm9zcyBjYW1w
dXMuIE1vcm5pbmcsIGFmdGVybm9vbiBhbmQgZXZlbmluZyBnYXRoZXJpbmdzIGFyZSBwbGFubmVk
IGluc2lkZSB0aGUgSm9obiBTLiBLbmlnaHQgQ2VudGVyLCBhdCB0aGUgQWtyb24gQXJ0IE11c2V1
bSBhbmQgaW4gbmluZSBuZWlnaGJvcmhvb2QgbGlicmFyaWVzIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkuIENs
ZXJneSBmcm9tIHRoZSBMb3ZlIEFrcm9uIE5ldHdvcmsgYW5kIFNvdXRoIFN0cmVldCBNaW5pc3Ry
aWVzIGhhdmUgYWdyZWVkIHRvIG9wZW4gdXAgY2h1cmNoZXMgYW5kIGNhZmVzIG9mIHdvcnNoaXAu
PC9wPg0KPHA+DQoJR3Vlc3RzIGNhbiBSU1ZQIG9ubGluZSwgYWxzbyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vb250aGV0YWJsZWFrcm9uLmNvbS8iPnd3dy5vbnRoZXRhYmxlYWtyb24uY29tPC9hPi5BbGwg
YXJlIHdlbGNvbWUsIG5vdCBqdXN0IHRoZSB1c3VhbCBzdXNwZWN0cyBmcm9tIGdvdmVybm1lbnQg
b3IgYmlnIGJ1c2luZXNzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEl04oCZcyBicmVha2luZyBicmVhZCB0b2dl
dGhlci4gSXTigJlzIG5vdCBhIG1lZXRpbmcgaW4gYSBib2FyZHJvb20s4oCdIHNhaWQgRnJ5LiDi
gJxXZSB3YW50IHBlb3BsZSB0byBjb21lIGFuZCBzaGFyZSBiaWcgaWRlYXMgYW5kIGFzcGlyYXRp
b25hbCBnb2Fscy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglPbmNlIGZhY2lsaXRhdG9ycyBrbm93IGhvdyBtYW55
IHRvIGV4cGVjdCwgcGFydGljaXBhbnRzIGNhbiBwaWNrIGEgdGFibGUgZnJvbSBhIGxpc3Rpbmcg
YXQgZXZlbnRicml0ZS5jb20uPC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5Hb29kIGNvbnZlcnNhdGlvbjwv
c3Ryb25nPjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBpZGVhIGlzIHRvIG1lZXQgcGVvcGxlIHdobyBjYXJlIGZv
ciB0aGUgd2VsZmFyZSBvZiB0aGUgY29tbXVuaXR5LjwvcD4NCjxwPg0KCUludGVudGlvbmFsbHks
IHRoZSB0YWJsZXMgbWF5IGJlIGZpbGxlZCB3aXRoIHZvaWNlcyBmcm9tIG9mdGVuIHVuaGVhcmQg
bWVtYmVycyBvZiBzb2NpZXR5LCBsaWtlIHRob3NlIGZhbWlsaWFyIHdpdGggdGhlIGluc2lkZXMg
b2YgcHJpc29ucywgamFpbHMgYW5kIGhvbWVsZXNzIHNoZWx0ZXJzLjwvcD4NCjxwPg0KCVRyYW5z
bGF0ZWQgbWF0ZXJpYWxzIGFyZSBiZWluZyBwYXNzZWQgb3V0IHRvIGltbWlncmFudHMgYW5kIHJl
ZnVnZWVzIGF0IHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBBa3Jvbi4gQW1vbmcgdGhl
IHBhcnRuZXJpbmcgb3JnYW5pemF0aW9ucyBpcyBBa3JvbiBTbm93IEFuZ2VscywgYSBhZHZvY2Fj
eSBncm91cCBmb3IgdGhlIGhvbWVsZXNzLjwvcD4NCjxwPg0KCU9uIHRoZSBUYWJsZSBHcmVhdGVy
IEFrcm9uLCBsaWtlIENvbW1vbiBHcm91bmQgaW4gQ2xldmVsYW5kIG9yIHRoZSBCaWcgVGFibGUg
aW4gQ29sdW1idXMsIHN0YXJ0ZWQgYXMgYSBtaWNyby1lbmdhZ2VtZW50IHBpZWNlIGxhdW5jaGVk
IGZvdXIgeWVhcnMgYWdvIGJ5IHRoZSBDaGljYWdvIENvbW11bml0eSBUcnVzdC4gSW4gdGhhdCBm
aXJzdCBhbm51YWwgZ2F0aGVyaW5nIG9uIGEgc2luZ2xlIGRheSBpbiBDaGljYWdvLCAyNSwwMDAg
Y2l0aXplbnMgc2hvd2VkIHVwLiBUaGVuIDM1LDAwMCB0aGUgbmV4dCwgZm9sbG93ZWQgYnkgbGFz
dCB5ZWFyIHdpdGggNTAsMDAwLiBUaGlzIE1heSwgbW9yZSB0aGFuIDEwMCwwMDAgY2FtZSB0b2dl
dGhlci48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgQ2hpY2FnbyBDb21tdW5pdHkgVHJ1c3QgZ2F2ZSBBY3Rpbmcg
VXAgQXdhcmRzIG9mICQxLDAwMCB0byBncm91cHMgd2l0aCB0aGUgbW9zdCBmdW5kLXdvcnRoeSBp
ZGVhcy4g4oCcT3VyIGhvcGUgaXMgdG8gZG8gdGhhdCBzb21lZGF5LOKAnSBzYWlkIEdhcm9mYWxv
LjwvcD4NCjxwPg0KCVdoZW4gdGhlIGNvbmNlcHQgc3ByZWFkIHRvIE1pYW1pIGxhc3QgeWVhciwg
dGhlIEtuaWdodCBGb3VuZGF0aW9uIHRvb2sgbm90aWNlLCBwcm92aWRpbmcgJDEuMTUgbWlsbGlv
biBpbiBncmFudCBmdW5kaW5nIHRvIEFrcm9uIGFuZCBuaW5lIG90aGVyIEtuaWdodCBjaXRpZXMg
dG8gaG9zdCB0aGVpciBvd24gT24gVGhlIFRhYmxlIGV2ZW50cy4gVGhlbiBBa3JvbiBDb21tdW5p
dHkgRm91bmRhdGlvbiB3aWxsIGdldCAkODAsMDAwIHRvd2FyZCB0aGUgJDEyMCwwMDAgY29zdCBv
ZiBob2xkaW5nIHRoZSBjb21tdW5pdHkgZW5nYWdlbWVudHMuIFRoZSBkYXkgb2YgZGlzY3Vzc2lv
biB3aWxsIGNvdmVyIOKAnGdyZWF0ZXIgQWtyb27igJ0gYXJlYSBvZiBNZWRpbmEgYW5kIFN1bW1p
dCBjb3VudGllcywgYnV0IGVhcmx5IHJlc2VydmF0aW9ucyBhcmUgc2NoZWR1bGVkIGFsbW9zdCBl
bnRpcmVseSBpbiBBa3Jvbi48L3A+DQo8cD4NCglJbiBpdHMgNjJuZCB5ZWFyLCB0aGUgQWtyb24g
Q29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRpb24gZ2F2ZSBhIHJlY29yZC1zZXR0aW5nICQxMS40IG1pbGxpb24g
aW4gMjAxNi4gQWxvbmcgd2l0aCBPbiB0aGUgVGFibGUgR3JlYXRlciBBa3JvbiwgdGhlIGZvdW5k
YXRpb24gcmVsaWVzIG9uIGEgVG90YWwgQ29tbXVuaXR5IE5lZWRzIGFzc2Vzc21lbnQgY29uZHVj
dGVkIHllYXJseSBieSB0aGUgQ2xldmVsYW5kLWJhc2VkIENlbnRlciBmb3IgQ29tbXVuaXR5IFNv
bHV0aW9ucywgd2hpY2ggc3RlZXJzIGdyYW50IG1ha2luZyBieSBwb3JpbmcgdGhyb3VnaCBwdWJs
aWMgaGVhbHRoIGFuZCBlY29ub21pYyBkYXRhLCBhbmQgYnkgaW50ZXJ2aWV3aW5nIHRoZSB1c3Vh
bCBzdGFrZWhvbGRlcnMuPC9wPg0KPHA+DQoJV2l0aCBmb29kIGFuZCBkcmluaywgR2Fyb2ZhbG8g
aG9wZXMgdG8gaGVhciBmcm9tIOKAnHBlb3BsZSB3aG8gYXJlIGludm9sdmVkIGluIHRoZSBldmVy
eWRheSBjb252ZXJzYXRpb25zIGluIEFrcm9uLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCTxlbT5FZGl0b3LigJlz
IE5vdGU6IFRoaXMgc3RvcnkgaGFzIGJlZW4gdXBkYXRlZC4gQW4gZWFybGllciB2ZXJzaW9uIGRp
ZCBub3QgY29ycmVjdGx5IG5hbWUgdGhlIGV2ZW50IGFzIE9uIFRoZSBUYWJsZSBHcmVhdGVyIEFr
cm9uLiBBIGZseWVyIHByb2R1Y2VkIGJ5IHRoZSBBa3JvbiBDb21tdW5pdHkgRm91bmRhdGlvbiBv
bWl0dGVkIOKAnEdyZWF0ZXLigJ0gZnJvbSB0aGUgdGl0bGUuIEFsc28sIHRoZSBLbmlnaHQgRm91
bmRhdGlvbuKAmXMgZmluYW5jaWFsIHN1cHBvcnQgaGFzIGJlZW4gaW5jbHVkZWQuPC9lbT48L3A+
DQo8cD4NCglEb3VnIExpdmluZ3N0b24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzkyIG9y
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ZGxpdmlu
Z3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FCSkRvdWciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDtAQUJK
RG91ZyZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.