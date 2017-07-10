All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Community Foundation sets the table for public input

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 10, 2017 - 12:03 AM | Updated: July 10, 2017 - 09:26 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

John Garofalo, vice president of community investment at the Akron Community Foundation.


MORE IN NEWS

patrick10 - Handout
Radio host Matt Patrick dies in Texas after cancer battle - 9:10 AM

Longtime Northeast Ohio radio star Matt Patrick died Sunday in Katy, Texas, after a lengthy battle with cancer.

congo10_04
Congolese keep traditional music alive with donated drum set from community members
table10cut_garofalo
Akron Community Foundation sets the table for public input - 9:19 AM
hist10cut_01
Local history: Westgate Shopping Center welcomed ‘Store of the Century’ in July 1952
Iraqi leader congratulates troops in Mosul but fight goes on
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next