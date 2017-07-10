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Akron Community Foundation sets the table for public input

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 10, 2017 - 12:03 AM | Updated: July 10, 2017 - 07:28 PM
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John Garofalo, vice president of community investment at the Akron Community Foundation.


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