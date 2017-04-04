All CATEGORIES
☰ Menu

Summit’s largest transitional housing unit for men in recovery is now on life support

Akron could lose the county’s largest transitional housing unit for drug-addicted men

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 01:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kevin Biagetti, 37, of Barberton, who is recovering from an opiate addiction at F I Community Housing, talks about his recovery process. The 18-bed facility offers help for drug-addicted men to put their lives back together. The program is staffed 24/7 by recovering addicts. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

opioid05cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron could lose the county’s largest transitional housing unit for drug-addicted men

For Kevin Biagetti, two weeks is too long to stay alive.

soultrain05cut_02
Akron to transform shipping containers into a village of tiny houses for traveling artists
akrondish05cut_000
Akron Dish: New chef at Canal Park in Akron serves up grandma’s recipe; UA Graduate Chef Dinner is Saturday; Food Truck Fridays begin next month; winemaker Michael Pozzan at Fishers Foods
syria05cut_01
Chemical attack kills dozens in Syria; U.S. blames Assad
state05cut
Kasich urges Ohioans to embrace technology, not fear change
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next