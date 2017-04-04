All CATEGORIES
☰ Menu

Summit’s largest transitional housing unit for men in recovery is now on life support

Akron could lose the county’s largest transitional housing unit for drug-addicted men

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 01:36 PM | Updated: April 5, 2017 - 08:53 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kevin Biagetti, 37, of Barberton, who is recovering from an opiate addiction at F I Community Housing, talks about his recovery process. The 18-bed facility offers help for drug-addicted men to put their lives back together. The program is staffed 24/7 by recovering addicts. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

macron07cut Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Prosecutor: ‘Inappropriate to draw conclusions’ in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed

MEDINA: Authorities still won’t say how Lafayette Township trustee Bryon Macron died, even after releasing autopsy reports that show he had a serious gash on his neck and skin-deep cuts on his forearms.

marla07web
Marla Ridenour: Cavaliers, LeBron James shake off listless approach, show what they can be when they feel like it
science07cut_02
Summit County Metro Parks uses citizen scientists to monitor environment
uansbe07cut_04
UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders
syria07cut_10
U.S. missiles blast Syria base in retaliation for chemical attack
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next