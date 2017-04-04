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Summit’s largest transitional housing unit for men in recovery is now on life support

Akron could lose the county’s largest transitional housing unit for drug-addicted men

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 01:36 PM | Updated: April 5, 2017 - 08:53 AM
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Kevin Biagetti, 37, of Barberton, who is recovering from an opiate addiction at F I Community Housing, talks about his recovery process. The 18-bed facility offers help for drug-addicted men to put their lives back together. The program is staffed 24/7 by recovering addicts. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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