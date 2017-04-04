All CATEGORIES
☰ Menu

Summit’s largest transitional housing unit for men in recovery is now on life support

Akron could lose the county’s largest transitional housing unit for drug-addicted men

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 01:36 PM | Updated: April 5, 2017 - 08:53 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kevin Biagetti, 37, of Barberton, who is recovering from an opiate addiction at F I Community Housing, talks about his recovery process. The 18-bed facility offers help for drug-addicted men to put their lives back together. The program is staffed 24/7 by recovering addicts. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

macron06cut Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Preliminary autopsy report: Bryon Macron was stabbed and slashed - 10:26 AM

MEDINA: Former Lafayette Township Trustee Bryon Macron was stabbed and slashed six times and suffered wounds to his neck, both forearms and shoulder, according to a preliminary autopsy report.

rubberbowl06cut_02
Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl - 8:18 AM
baseball06cut_03
Baseball 2017: Bobbleheads, fireworks, ticket prices -- what’s new for fans of the Akron RubberDucks and Cleveland Indians
amazing06utweb
‘Amazing Race’ contestant Michael Rado, who grew up in Medina, talks about the demands of running around the globe
Bob Dyer: Roads near Akron hospitals resemble Baja 500
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next