All CATEGORIES
☰ Menu

Akron could lose the county’s largest transitional housing unit for drug-addicted men

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 01:36 PM | Updated: April 4, 2017 - 03:08 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kevin Biagetti, 37, of Barberton, who is recovering from an opiate addiction at F I Community Housing, talks about his recovery process. The 18-bed facility offers help for drug-addicted men to put their lives back together. The program is staffed 24/7 by recovering addicts. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Tessa04cut_05
Nordonia kindergartner loses part of leg to rare infection

When the little girl with the electric smile and big bows in her hair finally wakes up, she’ll have to figure out how to dance again. But her mother has no doubt she will.

Akron to transform shipping containers into a village of tiny houses for traveling artists - 3:01 PM
safetytown04_02
Child safety program grows a little more each year
Bob Dyer: Solving the sewer numbers
Summit County $2 million investment intended to spur $14 million more for economic development fund
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next