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Akron Councilman Bob Hoch indicted on conflict of interest charges

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: December 4, 2016 - 06:07 PM | Updated: December 5, 2016 - 03:05 PM
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2015 file photo of Akron Councilman Bob Hoch. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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