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Local government

Akron Councilman Bob Hoch pleads guilty to conflict of interest charges

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: January 17, 2017 - 03:32 PM
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Akron City Councilman Bob Hoch appears before Summit County Common Pleas Court Judge Amy Corrigall Jones to plead guilty of state ethics laws on Tuesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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