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In court

Akron Councilman Bob Hoch relieved after being sentenced to probation for ethics violations

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 02:38 PM
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Akron Councilman Bob Hoch (right) gets a hug from Akron City Council President Marilyn Keith after he was sentenced to probation and court costs by Summit County Common Pleas court Judge Amy Corrigall Jones on Tuesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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