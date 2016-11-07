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Akron councilman urges school board to adopt “Kenmore-Garfield” name for new high school

By Rick Armon  and Theresa Cottom
Beacon Journal staff writers

Published: November 7, 2016 - 02:00 PM

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