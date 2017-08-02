All CATEGORIES
☰ Menu

Akron couple sent to prison for harboring and hiring undocumented workers

Beacon Journal staff report

Published: August 2, 2017 - 01:01 PM | Updated: August 2, 2017 - 02:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Xin Hsu, 35, (left) and Zhou Qiang Zou, 35, were sentenced this week to 18 months and nine months, respectively, in U.S. District Court in Akron. (Photos courtesy of Department of Justice)


MORE IN NEWS

Study: Ohio ranks worst in nation for student debt - 7:13 PM

Ohio ranks worst in the nation when it comes to student debt, according to a new study.

dyer03cut_01
Bob Dyer: Arnold Palmer immortalized at his “Monster” - 6:45 PM
Regional news briefs — Aug. 3, 2017 - 6:22 PM
redistrict0802gfxWEB
Ballot initiative to take partisanship out of the way Ohio redraws federal voting district getting support
Kent State researchers studying chimpanzee brains find evidence that older chimps may get Alzheimer’s
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next