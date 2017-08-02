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Justice system

Akron couple sent to prison for harboring and hiring undocumented workers

Beacon Journal staff report

Published: August 2, 2017 - 01:01 PM
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Xin Hsu, 35, (left) and Zhou Qiang Zou, 35, were sentenced this week to 18 months and nine months, respectively, in U.S. District Court in Akron. (Photos courtesy of Department of Justice)


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