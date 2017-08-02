All CATEGORIES
☰ Menu

Justice system

Akron couple sent to prison for harboring and hiring undocumented workers

Beacon Journal staff report

Published: August 2, 2017 - 01:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Xin Hsu, 35, (left) and Zhou Qiang Zou, 35, were sentenced this week to 18 months and nine months, respectively, in U.S. District Court in Akron. (Photos courtesy of Department of Justice)


MORE IN NEWS

russia03cut_01 Evan Vucci - AP
Trump blasts Russia sanctions bill — but still signs it

WASHINGTON: Dealt a striking congressional rebuke, Donald Trump grudgingly signed what he called a “seriously flawed” package of sanctions against Russia on Wednesday, bowing for the moment to resistance from both parties to his push for warmer ties with Moscow.

Regional news briefs — Aug. 3, 2017
boggs03cut
Woman indicted on charges of killing two teens while texting and driving
Akron-area law enforcement agencies receive state grants for drug prevention
royal03cut
Akron couple sent to prison for harboring and hiring undocumented workers
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next