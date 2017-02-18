Akron defense attorney opposes death penalty; has perfect record in capital cases

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg0K
PHA+DQoJQWtyb24gYXR0b3JuZXkgRG9uIE1hbGFyY2lrIGhhcyByZXByZXNlbnRlZCBkZWZlbmRh
bnRzIGluIHNpeCBkZWF0aCBwZW5hbHR5IGNhc2VzIGluIHRoZSBwYXN0IDE1IHllYXJzLjwvcD4N
CjxwPg0KCU5vbmUgd2FzIHNlbnRlbmNlZCB0byBkZWF0aC48L3A+DQo8cD4NCglNYWxhcmNpaywg
YSBzdGF1bmNoIGRlYXRoIHBlbmFsdHkgb3Bwb25lbnQsIHRha2VzIHByaWRlIGluIGhpcyBwZXJm
ZWN0IHJlY29yZCBvbiB3aGF0IGhlIGNvbnNpZGVycyBoaXMgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgd29yay48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIGhhdmUgcmVwcmVzZW50ZWQgaW5kaXZpZHVhbHMgSeKAmW0gY29tZm9y
dGFibGUgd2l0aCBuZXZlciBiZWluZyBmcmVlIGFnYWluLOKAnSBNYWxhcmNpayBzYWlkIGluIGEg
cmVjZW50IGludGVydmlldy4g4oCcSSBuZXZlciByZXByZXNlbnRlZCBzb21lb25lIEkgdGhvdWdo
dCBzaG91bGQgZGllLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVJhdGhlciB0aGFuIGFza2luZywg4oCcRG9lcyBo
ZSBkZXNlcnZlIHRvIGRpZT/igJ0gTWFsYXJjaWsgdGhpbmtzIHRoZSBxdWVzdGlvbiBzaG91bGQg
YmUsIOKAnERvIHdlIGRlc2VydmUgdG8ga2lsbD/igJ0gRm9yIGhpbSwgdGhlIGFuc3dlciBpcyBu
by48L3A+DQo8cD4NCglNYWxhcmNpayBhbmQgaGlzIHBhcnRuZXJzLCBCcmlhbiBQaWVyY2UgYW5k
IEpvZSBHb3JtYW4sIGFyZSB3ZWxsLWtub3duIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgZm9yIHRoZWlyIGNy
aW1pbmFsIGRlZmVuc2Ugd29yay48L3A+DQo8cD4NCglJbiAyMDAxLCBNYWxhcmNpayBhdHRlbmRl
ZCBUcmlhbCBMYXd5ZXLigJlzIENvbGxlZ2UgaW4gV3lvbWluZywgYSBsYXd5ZXIgdHJhaW5pbmcg
cHJvZ3JhbSBzdGFydGVkIGJ5IG5hdGlvbmFsbHkga25vd24gZGVmZW5zZSBhdHRvcm5leSBHZXJy
eSBTcGVuY2UuIE1hbGFyY2lrLCBhbiBhdHRvcm5leSBmb3IgMjMgeWVhcnMsIG5vdyB0ZWFjaGVz
IHRoZXJlLCBpbmNsdWRpbmcgZ2l2aW5nIGluc3RydWN0aW9uIG9uIGRlYXRoIHBlbmFsdHkgY2Fz
ZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJTWFsYXJjaWsgYW5kIFBpZXJjZSByZXByZXNlbnRlZCBFcmljIEhlbmRv
biBsYXN0IHllYXIsIFN1bW1pdCBDb3VudHnigJlzIGxhc3QgZGVhdGggcGVuYWx0eSBjYXNlLiBI
ZW5kb24gd2FzIHNlbnRlbmNlZCB0byBsaWZlIGluIHByaXNvbiB3aXRob3V0IHBhcm9sZSBmb3Ig
dGhlIHRyaXBsZSBtdXJkZXIgaW4gQmFyYmVydG9uLjwvcD4NCjxwPg0KCVdoZW4gSGVuZG9u4oCZ
cyB0cmlhbCBjb25jbHVkZWQgaW4gQXByaWwsIE1hbGFyY2lrIGFuZCBQaWVyY2UgY3JpdGljaXpl
ZCB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9y4oCZcyBPZmZpY2UgZm9yIGNvbnRpbnVpbmcg
dG8gcHVyc3VlIHRoZSBkZWF0aCBwZW5hbHR5IHdoZW4ganVyaWVzIHNlZW0gdW53aWxsaW5nIHRv
IHJlY29tbWVuZCBpdC4gSW4gdGhlIGNvdW50eeKAmXMgbGFzdCAxMCBjYXBpdGFsIGNhc2VzIHNp
bmNlIDIwMTQsIG9ubHkgb25lIGRyZXcgYSBkZWF0aCBzZW50ZW5jZS4gVGhlIHJlc3QgcmVzdWx0
ZWQgaW4gbGlmZSBzZW50ZW5jZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcT3VyIHN5c3RlbSBpbiBTdW1taXQg
Q291bnR5IGlzIGJyb2tlbizigJ0gTWFsYXJjaWsgc2FpZC4g4oCcV2UgYXJlIGhlbW9ycsKtaGFn
aW5nIG1vbmV5IOKAlCBhdCBhbiBlbm9ybW91cyBlbW90aW9uYWwgY29zdC4gQW4gb2JqZWN0aXZl
IHBlcnNvbiB3aG8gbG9va3MgYXQgd2hhdCBoYXMgaGFwcGVuZWQgaW4gdGhlIGxhc3QgdGhyZWUg
eWVhcnMgd291bGQgY29tZSB0byB0aGUgc2FtZSBjb25jbHVzaW9uLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUhp
c3Rvcnk8L3A+DQo8cD4NCglUaG91Z2ggTWFsYXJjaWsgaGFzIG5ldmVyIGxvc3QgYSBjYXBpdGFs
IGNhc2UgYXQgdHJpYWwsIGhlIHJlcHJlc2VudGVkIGEgZGVhdGggcm93IGlubWF0ZSBpbiBoaXMg
ZmVkZXJhbCBhcHBlYWxzLjwvcD4NCjxwPg0KCU1hcmsgQnJvd24gd2FzIGNvbnZpY3RlZCBvZiBh
IGRvdWJsZSBtdXJkZXIgaW4gWW91bmdzdG93biB0aGF0IGhlIGNvbW1pdHRlZCB3aGVuIGhlIHdh
cyAxOC4gSGUgd2FzIGV4ZWN1dGVkIGluIDIwMDcuPC9wPg0KPHA+DQoJTWFsYXJjaWsgdmlzaXRl
ZCBCcm93biB0d28gZGF5cyBiZWZvcmUgaGUgd2FzIGV4ZWN1dGVkIGFuZCB0b2xkIGhpbTog4oCc
SSBmYWlsZWQgeW91LiBJ4oCZbSBzb3JyeS7igJ0gSGUgc2FpZCBCcm93biBjb21mb3J0ZWQgaGlt
IGFuZCBhc3N1cmVkIGhpbSBoZSBoYWQgZG9uZSBhbGwgaGUgY291bGQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCc
VGhlIG1hbiB0aGUgc3RhdGUga2lsbGVkIGFuZCB0aGUgbWFuIHdobyBjb21taXR0ZWQgdGhpcyBj
cmltZSB3aGVuIGhlIHdhcyAxOCB3ZXJlIHR3byBkaWZmZXJlbnQgcGVvcGxlLOKAnSBNYWxhcmNp
ayBzYWlkLiDigJxQZW9wbGUgY2hhbmdlLiBUaGV5IGhhdmUgdGhlIGNhcGFjaXR5IHRvIGdyb3cu
4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTWFsYXJjaWsgbGVhcm5lZCBhYm91dCBoYW5kbGluZyBkZWF0aCBwZW5h
bHR5IGNhc2VzIGluIDIwMDEgd2hlbiBoZSBzcGVudCB0aHJlZSB3ZWVrcyBhdCBUcmlhbCBMYXd5
ZXLigJlzIENvbGxlZ2UuIEhlIGRlc2NyaWJlZCB0aGUgZXhwZXJpZW5jZSBhcyBsaWZlLWNoYW5n
aW5nIGFuZCBzYWlkIGl0IHNoaWZ0ZWQgaG93IGhlIHJlbGF0ZWQgdG8gY2xpZW50cywgdGhlIGNv
dXJ0LCBhbmQgaGlzIGZhbWlseSBhbmQgZnJpZW5kcy48L3A+DQo8cD4NCglNYWxhcmNpayByZWNh
bGxzIGluc3RydWN0b3IgQ3luZHkgU2hvcnQsIHdobyBoYXMgaGFuZGxlZCAxMDAgY2FwaXRhbCBj
YXNlcyBhbmQgbmV2ZXIgaGFkIGEgY2xpZW50IHNlbnRlbmNlZCB0byBkZWF0aCwgdGVsbGluZyB0
aGUgYXR0b3JuZXlzIHRvIGJlIOKAnGNvbXBsZXRlbHkgdW5hZnJhaWTigJ0gd2hlbiBoYW5kbGlu
ZyBhIGRlYXRoIHBlbmFsdHkgY2FzZS4gU2hlIHNhaWQgdGhleSBtdXN0IHRha2UganVyb3JzIGlu
dG8gYSB3b3JsZCB0aGV5IGFyZSB1bmZhbWlsaWFyIHdpdGggYW5kIHNob3cgdGhlIG9yaWdpbnMg
b2YgaG93IHRoZSBkZWZlbmRhbnQgZ290IHRvIHdoZXJlIGhlIG9yIHNoZSBlbmRlZCB1cC48L3A+
DQo8cD4NCglTaW5jZSAyMDA2LCBNYWxhcmNpayB0cmF2ZWxlZCB0byBXeW9taW5nIHR3aWNlIGEg
eWVhciB0byB0ZWFjaCBhdCBUcmlhbCBMYXd5ZXLigJlzIENvbGxlZ2UuIEhlIHdpbGwgcmV0dXJu
IGFnYWluIGluIE5vdmVtYmVyLjwvcD4NCjxwPg0KCVByb2Nlc3M8L3A+DQo8cD4NCglNYWxhcmNp
ayBzYWlkIGhlIGFwcHJvYWNoZXMgZGVhdGggcGVuYWx0eSBjYXNlcyBkaWZmZXJlbnRseSBmcm9t
IG5vbmNhcGl0YWwgY2FzZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcRGVhdGggaXMgZGlmZmVyZW50LOKAnSBo
ZSBzYWlkLiDigJxUaGVyZSBpcyBvbmx5IG9uZSByaWdodCB3YXkgdG8gZG8gYSBkZWF0aCBwZW5h
bHR5IGNhc2Ug4oCUIGJ5IHB1dHRpbmcgdGhlIHRpbWUgaW4u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTWFsYXJj
aWsgc2FpZCBoZSBhbmQgUGllcmNlIHNwZW50IGRvemVucyBvZiBob3VycyB3aXRoIFRpbmEgSGVu
ZG9uIEV2YW5zLCBFcmljIEhlbmRvbuKAmXMgc2lzdGVyIHdobyB0ZXN0aWZpZWQgZHVyaW5nIHRo
ZSBzZW50ZW5jaW5nIHBoYXNlIG9mIEhlbmRvbuKAmXMgY2FzZSBhYm91dCBhIGNoaWxkaG9vZCBm
aWxsZWQgd2l0aCBhYnVzZSBhbmQgbmVnbGVjdC4gSGUgc2FpZCB0aGV5IGFsc28gc3BlbnQgdGlt
ZSBhdCB0aGUgaG9tZSBvZiBIZW5kb27igJlzIG1vdGhlciwgd2hvIGRpZG7igJl0IHRlc3RpZnkg
YnV0IHRhbGtlZCB0byBoaW0gYW5kIFBpZXJjZSBhYm91dCB0aGUgcGFzdCBhbmQgZ2F2ZSB0aGVt
IGZhbWlseSBwaG90b2dyYXBocy48L3A+DQo8cD4NCglNYWxhcmNpayBzYWlkIGhlIG1vZGVscyBo
b3cgaGUgd2FudHMganVyb3JzIHRvIHRyZWF0IGVhY2ggb3RoZXIgYW5kIGhpcyBjbGllbnQgZHVy
aW5nIGEgZGVhdGggcGVuYWx0eSB0cmlhbCBieSBiZWluZyByZXNwZWN0ZnVsIHRvIHByb3NlY3V0
b3JzLCBqdWRnZXMgYW5kIHdpdG5lc3NlcyBldmVuIHdoZW4gaGUgaGFzIGEgY29uZmxpY3Qgd2l0
aCB0aGVtLiBJbiBhIG5vbmRlYXRoIGNhc2UsIGZvciBleGFtcGxlLCBoZSBzYWlkIGhlIG1pZ2h0
IGJlIGFnZ3Jlc3NpdmUgd2hlbiBxdWVzdGlvbmluZyBhIHBvbGljZSBvZmZpY2VyIGFib3V0IHRo
ZSBwcm9jZXNzIHVzZWQgaW4gY29sbGVjdGluZyBldmlkZW5jZSBhdCB0aGUgY3JpbWUgc2NlbmUu
IEluIGEgZGVhdGggY2FzZSwgaGUgc2FpZCB0aGlzIGRlbWVhbm9yIGNvdWxkIGJlIHNlZW4gYXMg
4oCcbW9kZWxpbmcgdmVuZ2VhbmNlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFlvdSBtdXN0IGdldCB0byB0
aGUgdHJ1dGggaW4gYSB3YXkgdGhhdCBhbGxvd3MgdGhlIGp1cnkgdG8gdW5kZXJzdGFuZCBjaG9p
Y2VzLOKAnSBoZSBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCU1hbGFyY2lrIGFwcGxpZWQgdGhpcyB0ZWNobmlx
dWUgaW4gdGhlIGNhcGl0YWwgbXVyZGVyIGNhc2Ugb2YgSmVybWFpbmUgTWNLaW5uZXkgZnJvbSBU
cnVtYnVsbCBDb3VudHkuIE1jS2lubmV54oCZcyBjby1kZWZlbmRhbnQgd2FzIGhpcyBwcmVnbmFu
dCBnaXJsZnJpZW5kLiBNYWxhcmNpayBzYWlkIGhlIG1pZ2h0IGhhdmUgYXR0YWNrZWQgaGVyIGlu
IGEgbm9uY2FwaXRhbCBjYXNlLCBidXQgaW4gTWNLaW5uZXnigJlzIGNhc2UgaGUgcXVlc3Rpb25l
ZCBoZXIgYWJvdXQgaGF2aW5nIGhlciBiYWJ5IHdoaWxlIGluIGN1c3RvZHkgYW5kIG1pc3Npbmcg
dGhlIGJhYnnigJlzIGZpcnN0IHN0ZXBzLiBIZSBzYWlkIHNoZSB3YXMgaW4gdGVhcnMgd2hlbiBo
ZSBjb25jbHVkZWQgYnkgc2F5aW5nIGhlIHVuZGVyc3Rvb2QgdGhhdCBzaGUgaGFkIHRvIGNob29z
ZSBiZXR3ZWVuIGhlciBiYWJ5IGFuZCB0ZXN0aWZ5aW5nIGFnYWluc3QgTWNLaW5uZXkuPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcSmVybWFpbmXigJlzIGxpZmUgd2FzIHNhdmVkLOKAnSBNYWxhcmNpayBzYWlkIG9m
IHRoZSBvdXRjb21lIG9mIHRoZSB0cmlhbCwgd2hpY2ggcmVzdWx0ZWQgaW4gYSBsaWZlLWluLXBy
aXNvbiBzZW50ZW5jZS48L3A+DQo8cD4NCglDb3N0PC9wPg0KPHA+DQoJTWFsYXJjaWsgc2FpZCBo
ZSB0aGlua3MgU3VtbWl0IENvdW50eSBzaG91bGQgdGFrZSBkZWF0aCBvZmYgdGhlIHRhYmxlLjwv
cD4NCjxwPg0KCUhlIHBvaW50ZWQgb3V0IHRoYXQgZGVhdGggc2VudGVuY2VzIGhhdmUgZGVjbGlu
ZWQgc3RhdGV3aWRlIGFuZCBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IHNpbmNlIE9oaW/igJlzIGxhdyBjaGFu
Z2VkIGluIDIwMDUgdG8gYWxsb3cgbGlmZSBpbiBwcmlzb24gd2l0aG91dCBwYXJvbGUgYXMgYSBz
ZW50ZW5jaW5nIG9wdGlvbi4gUHJldmlvdXNseSwgcHJvc2VjdXRvcnMgaGFkIHRvIHNlZWsgdGhl
IGRlYXRoIHBlbmFsdHkgYWdhaW5zdCBhIGRlZmVuZGFudCBmb3IgbGlmZSB3aXRob3V0IHBhcm9s
ZSB0byBiZSBjb25zaWRlcmVkLjwvcD4NCjxwPg0KCVNpbmNlIFNoZXJyaSBCZXZhbiBXYWxzaCBi
ZWNhbWUgcHJvc2VjdXRvciBpbiAyMDAxLCB0aGUgY291bnR5IGhhcyBoYWQgMzcgY2FwaXRhbCBw
dW5pc2htZW50IGNhc2VzLCB3aXRoIGRlYXRoIHNlbnRlbmNlcyBnaXZlbiBpbiBuaW5lIGNhc2Vz
IG9yIDI0IHBlcmNlbnQuIFNpbmNlIDIwMTQsIGhvd2V2ZXIsIGRlYXRoIGhhcyBvbmx5IGJlZW4g
Z2l2ZW4gaW4gb25lIG9mIDEwIGNhcGl0YWwgY2FzZXMgb3IgMTAgcGVyY2VudC4gVGhlIG90aGVy
IG5pbmUgZGVmZW5kYW50cyB3ZXJlIHNlbnRlbmNlZCB0byBsaWZlIGluIHByaXNvbiwgd2l0aCBt
b3N0IGhhdmluZyBubyBwYXJvbGUgcG9zc2liaWxpdHksIGFjY29yZGluZyB0byBhIEJlYWNvbiBK
b3VybmFsIGFuYWx5c2lzLjwvcD4NCjxwPg0KCU1hbGFyY2lrIHNhaWQgdGhlIGFkZGl0aW9uYWwg
cmVzb3VyY2VzIHJlcXVpcmVkIGZvciBjYXBpdGFsIGNhc2VzIGNvdWxkIGJlIHB1dCB0byBiZXR0
ZXIgdXNlLCBzdWNoIGFzIGludG8gbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IG9yIGNoaWxkIHByb3RlY3RpdmUg
c2VydmljZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBkb27igJl0IHRoaW5rIHRoZXkgc2hvdWxkIGJlIGNo
YXJnaW5nIGRlYXRoLOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxJIGRvbuKAmXQgYmVsaWV2ZSB0aGV5IGhhdmUg
bWFkZSB0aGUgYmVzdCB1c2Ugb2YgdGhlIHJlc291cmNlcyBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5LuKAnTwv
cD4NCjxwPg0KCU1hbGFyY2lrLCBob3dldmVyLCBkZWZlbmRlZCB0aGUgbmVhcmx5ICQxMDAsMDAw
IGhlIGFuZCBQaWVyY2Ugd2VyZSBwYWlkIG9uIHRoZSBIZW5kb24gY2FzZS4gKEhlbmRvbiB3YXMg
aW5kaWdlbnQsIHNvIGhpcyBkZWZlbnNlIHdhcyBwYWlkIGZvciBieSB0YXhwYXllcnMuKSBIZSBz
YWlkIHRoaXMgaXMgYSByZWZsZWN0aW9uIG9mIHRoZSBhbW91bnQgb2YgdGltZSB0aGV5IHB1dCBp
bnRvIEhlbmRvbuKAmXMgZGVmZW5zZS48L3A+DQo8cD4NCglNYWxhcmNpayBzYWlkIGhlIGxvc2Vz
IG1vbmV5IHdoZW4gdHJ5aW5nIGEgY2FwaXRhbCBjYXNlIGJlY2F1c2Ugb2Ygb3RoZXIgbGVnYWwg
d29yayBoZSBpcyB1bmFibGUgdG8gZG8uPC9wPg0KPHA+DQoJTWFsYXJjaWsgaXNu4oCZdCBvcHBv
c2VkIHRvIHRoZSBpZGVhIG9mIGNyZWF0aW5nIGEgcHVibGljIGRlZmVuZGVy4oCZcyBvZmZpY2Ug
Zm9yIGZlbG9ueSBjYXNlcyBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5LCBhcyBsb25nIGFzIHRoZSBvZmZpY2Ug
cmVjZWl2ZXMgZnVuZGluZyBhbmQgdHJhaW5pbmcgY29tcGFyYWJsZSB0byB0aGUgcHJvc2VjdXRv
cuKAmXMgb2ZmaWNlLiBIZSBwb2ludGVkIHRvIHRoZSBmZWRlcmFsIGNvdXJ0IHN5c3RlbSBhcyBh
IHBvc2l0aXZlIGV4YW1wbGUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSWYgdGhlcmUgaXMgbm90IGVxdWl0eSwg
dGhlcmUgd2lsbCBub3QgYmUganVzdGljZSzigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglNYWxhcmNp
a+KAmXMgd29yayBvbiBkZWF0aCBwZW5hbHR5IGNhc2VzIGhhcyBjb3N0IGhpbSBmcmllbmRzaGlw
cyB3aXRoIHBvbGljZSBvZmZpY2VycyBhbmQgcHJvc2VjdXRvcnMgYW5kIGNhdXNlZCBzdHJhaW5l
ZCByZWxhdGlvbnNoaXBzIHdpdGgganVkZ2VzLiBEZXNwaXRlIHRoaXMsIGhlIHNhaWQgaGUgd2ls
bCBjb250aW51ZSBoYW5kbGluZyB0aGUgY2FzZXMgYXMgbG9uZyBhcyBPaGlvIGFsbG93cyBjYXBp
dGFsIHB1bmlzaG1lbnQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSB3b3VsZG7igJl0IGhhdmUgaXQgYW55IG90
aGVyIHdheSzigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcVGhpcyBpcyB0aGUgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgd29yayBh
bnlvbmUgY2FuIGRvIGFzIGEgbGF3eWVyLiBZb3UgZmVlbCB0aGUgd2VpZ2h0IG9mIHNvbWVvbmXi
gJlzIGxpZmUgaW4geW91ciBoYW5kcy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglTdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGgg
Y2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1LCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRo
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+
IGFuZCBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRoYWJq
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7QHN3YXJzbWl0aGFiaiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg0KDQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.