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The justice system

Akron defense attorney opposes death penalty; has perfect record in capital cases

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 18, 2017 - 11:23 PM | Updated: February 19, 2017 - 12:47 PM
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Defense attorney Don Malarcik in pretrial at the Summit County Courthouse on Feb. 8 in Akron has been outspoken about Summit County continuing to pursue the death penalty. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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