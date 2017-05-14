All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Akron doctor, 89, isn’t ready to hang up his stethoscope anytime soon

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: May 14, 2017 - 10:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Russell Platt, 90, at Continuous Care Associates with Raniece Kirkland. Dr. Platt has been seeing patients for 60-years and doesn't plan any plans to retire any time soon. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

boggs17cut_00
Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

Angela Boggs, soaked in gallons of kerosene, feared she was going to die.

dope17web
Six individuals, companies seeking to grow medical marijuana in Akron
clothing17cut_03
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday
Hacker group that leaked NSA spy tools likely includes a U.S. intelligence insider, experts say
Teen clothing retailer rue21 restructuring under Chapter 11
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next