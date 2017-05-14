All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Akron doctor, 89, isn’t ready to hang up his stethoscope anytime soon

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: May 14, 2017 - 10:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Russell Platt, 90, at Continuous Care Associates with Raniece Kirkland. Dr. Platt has been seeing patients for 60-years and doesn't plan any plans to retire any time soon. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

webfatal_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
UPDATE: Five children, two adults killed in deadly house fire - 2:24 PM

Akron authorities have confirmed that seven people — including five children — died in a house fire early Monday morning in the city’s Sherbondy Hill neighborhood, saying it was one of the deadliest residential fires in the community’s history.

goodyear16cut_01
Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season
platt15cut_1
Akron doctor, 89, isn’t ready to hang up his stethoscope anytime soon
moms15_01
Families celebrate Mother’s Day with art and mimosas at the Akron Art Museum
A suicide at age 8? Very rare, but not inconceivable
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next