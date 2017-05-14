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Akron doctor, 89, isn’t ready to hang up his stethoscope anytime soon

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: May 14, 2017 - 10:06 PM
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Dr. Russell Platt, 90, at Continuous Care Associates with Raniece Kirkland. Dr. Platt has been seeing patients for 60-years and doesn't plan any plans to retire any time soon. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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