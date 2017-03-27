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Akron drug court program extended to Stow defendants

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 27, 2017 - 04:35 PM | Updated: March 28, 2017 - 03:50 PM
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Judge Jon Oldham, Akron Municipal court, talks about opening Drug Court to people charged in Stow Municipal Court as (from left) Julie Ellison, Oldham's bailiff, Rhonda Brink, caseworker Oriana House, Amber Moore, an intern at Oriana House and Emily Beers, program coordinator at Oriana House listen in Oldham's courtroom on Friday in Akron. Judge Oldham is in charge of Akron's "Recovery Court" program. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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