All CATEGORIES
☰ Menu

Akron drug court program extended to Stow defendants

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: March 27, 2017 - 04:35 PM | Updated: March 28, 2017 - 03:50 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Judge Jon Oldham, Akron Municipal court, talks about opening Drug Court to people charged in Stow Municipal Court as (from left) Julie Ellison, Oldham's bailiff, Rhonda Brink, caseworker Oriana House, Amber Moore, an intern at Oriana House and Emily Beers, program coordinator at Oriana House listen in Oldham's courtroom on Friday in Akron. Judge Oldham is in charge of Akron's "Recovery Court" program. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

lgbt30cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
LGBT discrimination real, advocates say, despite no mechanism to report it until now - 10:54 PM

Akron Civil Rights Commission is celebrated by LGBT community, which now has somewhere to report discrimination. But hearing such complaints has also drawn the ire of some.

summa30cut
Summa loses appeal: Medical residency program at Akron City’s ER will end - 10:53 PM
battle30_01
Akron man sentenced to 14 years for shooting death of his wife; man says shooting was accidental, blames drugs - 10:08 PM
Bob Dyer: What happens to Big Dig dirt? - 10:07 PM
aps30cut
Akron school board approves teachers contract, receives master plan for academies - 10:53 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next